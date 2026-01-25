Italia Forti nevicate accumuli record in poche ore | auto e pullman bloccati

In Italia, intense nevicate hanno provocato accumuli record in poche ore, causando blocchi di auto e pullman. La neve, imbiancando il paesaggio, crea un’atmosfera tranquilla, ma può complicare gli spostamenti. Con le strade spesso impraticabili, è importante essere preparati e seguire le indicazioni delle autorità per garantire sicurezza e fluidità negli spostamenti.

Ti svegli e fuori è tutto silenzio. Un bianco compatto che sembra bellissimo. finché non provi a metterti in macchina e capisci che la giornata può trasformarsi in un incubo. Nelle ultime ore, in provincia di Belluno, l’inverno è tornato a farsi sentire sul serio. Prima qualche fiocco timido già da ieri 24 gennaio, poi l’accelerazione improvvisa: dalla mattina le precipitazioni sono diventate intense e diffuse. E con la neve che si accumula, la normalità si spezza in fretta: traffico rallentato, strade che diventano impraticabili, persone ferme in attesa di aiuto. La neve “seria” torna sulle Dolomiti: accumuli fino a 35 centimetri.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Forti nevicate nel Bellunese: accumuli fino a 35 cm, strade chiuse e auto e pullman bloccatiNel Bellunese, sono state registrate intense nevicate con accumuli fino a 35 cm, principalmente oltre gli 800 metri di quota.

Meteo Italia, tra poche ore temporali violenti e nevicate. Le zone più colpiteTra poche ore, l’Italia sarà interessata da temporali intensi e nevicate in diverse aree.

