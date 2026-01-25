istituzioni strumentalizzate la destra sulle barricate

L’uso delle istituzioni a fini politici solleva spesso questioni di legittimità e rispetto delle norme. In particolare, la partecipazione di rappresentanti istituzionali a manifestazioni pubbliche, seppur legittima a livello personale, diventa discutibile quando avviene indossando simboli ufficiali come la fascia tricolore. Questa distinzione è fondamentale per mantenere il rispetto delle funzioni pubbliche e evitare strumentalizzazioni che compromettono la neutralità delle istituzioni.

"Se è pienamente legittimo che un esponente politico, a titolo personale, partecipi a una manifestazione, non è invece accettabile che lo faccia indossando la fascia tricolore ". Lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Guidi. "In quel momento non rappresenta sé stesso o la propria parte politica, ma le istituzioni della Repubblica e l’insieme dei cittadini, anche di coloro che non condividono quella posizione. Vedere sindaci sfilare con i simboli istituzionali in una manifestazione apertamente critica verso l’operato della polizia rappresenta un fatto grave. È l’immagine delle istituzioni che si schierano contro chi ogni giorno garantisce la sicurezza, il rispetto della legge e l’ordine pubblico, spesso in condizioni difficili e con grande senso del dovere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

