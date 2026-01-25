Isole Canarie | un paradiso che vi attende

Le Isole Canarie rappresentano una meta ideale per chi cerca un clima mite e paesaggi variegati. Situate nell’oceano Atlantico, offrono un’ampia scelta di ambienti, dalla natura selvaggia alle spiagge di sabbia dorata. Che si tratti di un breve weekend o di ferie più lunghe, le Canarie sono una destinazione che permette di combinare relax e scoperta culturale in un contesto naturale unico.

Isole Canarie: paradiso tra cielo, mare e terra. Non sapete dove trascorrere un weekend fuori porta? O non avete ancora scelto la destinazione per le ferie estive? Vi suggerisco di visitare l'arcipelago delle Isole Canarie. Sorge a circa 3.000 km di distanza dall'Italia. Ed è facilmente raggiungibile, con i numerosi voli che partono dai noi nostri scali. Da sempre meta privilegiata da Inglesi, Tedeschi, Olandesi, per il clima mite tutto l'anno, offre numerose opportunità di svago tra parchi naturali, località turistiche, escursioni, ristoranti. Lanzarote e Fuerteventura sono le piu' vicine al continente africano, sorgendo a circa 100 km dal Marocco.

