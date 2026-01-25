iran | Tutto quello che non torna sul bilancio di 30.000 morti diffusi dal Time e dall’Iran International

Recentemente, sono stati pubblicati due nuovi bilanci delle vittime delle proteste in Iran, che coinvolgono oltre 400 città. Entrambi i rapporti, diffusi il 25 gennaio 2026 da Time e Iran International, riportano un numero di morti superiore a 30.000. Questa discrepanza nei dati solleva domande sulla reale portata delle violenze e sulla trasparenza delle fonti ufficiali. Di seguito, analizziamo le differenze e le implicazioni di queste stime.

Sono usciti in queste ore due nuovi bilanci delle vittime delle proteste che da settimane stanno riempiendo le strade di oltre 400 città in Iran, entrambi pubblicati il 25 gennaio 2026, che parlano di oltre 30.000 morti. Numeri che in queste ore vengono ripresi automaticamente e senza alcun controllo da molti media italiani e che, anche per questo, meritano di essere analizzati da vicino, soprattutto per capire da dove provengono, su quali fonti si basano e quanto siano affidabili. È fuori discussione che il regime iraniano stia reprimendo con estrema brutalità. In rete circolano centinaia di fotografie e video che mostrano blindati delle forze di sicurezza sparare con armi automatiche contro la folla, irruzioni negli ospedali, e ragazzi colpiti al volto da pallettoni d’acciaio che hanno provocato danni permanenti agli occhi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Il futuro dell'Iran è tutt'altro che scritto e gli scenari che si potrebbero aprire fanno sorgere ancora più dubbiLa sanguinosa repressione del regime degli ayatollah ha colpito al cuore il desiderio di cambiamento della popolazione. Alcune voci autorevoli provano a indicarci quali strade potrebbe imboccare Teher ... wired.it

Iran, cosa succede ora? Trattative con gli Usa e riserve d'oro verso Mosca «come prima della caduta di Assad in Siria»Tra Iran e Stati Uniti i canali di comunicazione sono aperti. Il primo a rivelarlo è stato lo stesso Donald Trump, che a bordo dell’Air Force One aveva detto che «i ... ilmattino.it

