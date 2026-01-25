Farah Pahlavi, vedova dello scià dell’Iran, ha condiviso un messaggio su Instagram per rendere omaggio alle vittime della repressione nel paese. Nel suo intervento, ha sottolineato come questa tragedia abbia lasciato una ferita profonda nella storia dell’Iran, invitando alla riflessione sull’importanza dell’empatia e dell’umanità in momenti di dolore collettivo. L’articolo è in aggiornamento con ulteriori dettagli e approfondimenti.

Articolo in aggiornamento Farah Pahlavi rende omaggio alle vittime della repressione in Iran. La vedova dell'ex scià ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per "onorare la memoria di chi ha perso la vita in questa dolorosa tragedia": "La sofferenza che la nostra nazione ha vissuto oggi è una ferita profonda nella vita dell'Iran e ci richiama all'empatia e all'umanità più che mai". "Porgo le mie condoglianze alle famiglie in lutto e condivido con loro il mio pensiero in questi momenti difficili", ha aggiunto la donna: "La speranza che conservando la verità, la giustizia e la dignità umana, manterremo vivo il ricordo dei cari perduti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, il messaggio di Farah Pahlavi: “Una ferita profonda, onoro la memoria di chi ha perso la vita”

