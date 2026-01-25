Iran il governo si difende sull’ipotesi di 30mila vittime | Bugia in stile Hitler

Il governo iraniano ha respinto le stime sulle 30.000 vittime, definendole false e manipolate, paragonandole a “bugie in stile Hitler”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, ha sottolineato come tali numeri siano infondati e strumentalizzati dai media occidentali. La vicenda riguarda le recenti accuse sulle violenze e le repressioni nel paese, alimentando un acceso confronto internazionale.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, ha definito le notizie sui 30.000 morti da parte dei media occidentali infondate e manipolatorie L’Iran è attraversato da una delle fasi più drammatiche della sua storia recente. Mentre continuano le proteste antigovernative iniziate a fine dicembre per il carovita e poi trasformatesi in una contestazione aperta al potere clericale, il Paese è al centro di uno scontro sempre più aspro sui numeri della repressione e sul rischio di un conflitto regionale. Secondo fonti dell’opposizione e ricostruzioni di media internazionali come Time e New York Times, il bilancio delle vittime potrebbe superare le 30. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il tragico bilancio delle proteste in Iran: più di 30mila morti in due giorni. Per il governo sono 3milaLe proteste antigovernative in Iran hanno causato un grave bilancio di vite umane, con stime che parlano di circa 36.

“In Iran oltre 30mila morti in soli due giorni di protesta”: la stima del Time. Per il governo erano 3milaLe stime ufficiali delle autorità iraniane indicano circa 3.

