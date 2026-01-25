Iran il governo si difende sull’ipotesi di 30mila vittime | Bugia in stile Hitler

Il governo iraniano ha respinto le stime sulle 30.000 vittime, definendole false e manipolate, paragonandole a “bugie in stile Hitler”. Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, ha sottolineato come tali numeri siano infondati e strumentalizzati dai media occidentali. La vicenda riguarda le recenti accuse sulle violenze e le repressioni nel paese, alimentando un acceso confronto internazionale.

Il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baqaei, ha definito le notizie sui 30.000 morti da parte dei media occidentali infondate e manipolatorie L'Iran è attraversato da una delle fasi più drammatiche della sua storia recente. Mentre continuano le proteste antigovernative iniziate a fine dicembre per il carovita e poi trasformatesi in una contestazione aperta al potere clericale, il Paese è al centro di uno scontro sempre più aspro sui numeri della repressione e sul rischio di un conflitto regionale. Secondo fonti dell'opposizione e ricostruzioni di media internazionali come Time e New York Times, il bilancio delle vittime potrebbe superare le 30.

