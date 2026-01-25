Iran forse 30 mila morti in sole 48h

Tra l'8 e il 9 gennaio, nel contesto delle proteste in Iran, si stima che oltre 30.000 persone possano aver perso la vita nelle strade del paese. Questa cifra, ancora da confermare, evidenzia la gravità della situazione e l'intensità delle manifestazioni in corso. Le autorità iraniane non hanno ancora fornito dati ufficiali, lasciando aperta la discussione sulla reale portata di queste perdite.

12.20 Solo nell'arco delle due giornate dell' 8 e 9 gennaio "potrebbero essere state uccise nelle strade dell'Iran oltre 30 mila persone". Lo denuncia il Time. Due alti funzionari iraniani hanno detto che le scorte di sacchi per cadaveri sono esaurite e le ambulanze sono state sostituite da autoarticolati a diciotto ruote. La stima di 30.304 morti, scrive Time, non tiene poi conto dei feriti ricoverati negli ospedali militari morti successivamente, o delle vittime in aree dove non sono stati dati bilanci della repressione delle proteste.

