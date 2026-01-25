io spazzali il soccorso rosso e la separazione

In situazioni di emergenza, come un arresto, è importante essere preparati. Con il supporto di Spazzali, il Soccorso rosso, puoi contare su strumenti pratici e consigli utili. Ricorda sempre di avere a portata di mano tre gettoni: uno per chiamare la famiglia, uno per la persona cara e uno per il legale. Un approccio semplice e chiaro può fare la differenza in momenti difficili.

Quando ti arrestano è fondamentale che tu abbia in tasca tre gettoni. «Uno per chiamare la mamma, uno per la fidanzata e uno per l’avvocato». Lo diceva Giuliano Spazzali, di professione e vocazione avvocato, morto venerdì a Milano all’età di 87 anni (i funerali si terranno domani, alle 11, nella sala del Ricordo del cimitero di Lambrate). La sua specialità erano i processi impossibili. Il Soccorso rosso militante all’epoca in cui davvero era importante avere i tre gettoni in tasca. Pietro Valpreda e Toni Negri, colpevoli per definizione. Mani pulite, la maxi tangente Enimont, Sergio Cusani, che non volle accordarsi con la procura e preferì affrontare un dibattimento che si rivelerà epico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

