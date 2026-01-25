Io Spazzali il Soccorso rosso E la separazione

In situazioni di emergenza, mantenere la calma e sapere cosa fare è essenziale. Quando si viene arrestati, è importante avere con sé alcuni strumenti di base, come tre gettoni per contattare le persone più importanti: la famiglia, il partner e un avvocato. Questa semplice strategia può fare la differenza nel gestire con lucidità momenti complessi, garantendo un primo livello di supporto e tutela personale.

Quando ti arrestano è fondamentale che tu abbia in tasca tre gettoni. «Uno per chiamare la mamma, uno per la fidanzata e uno per l'avvocato». Lo diceva Giuliano Spazzali, di professione e vocazione avvocato, morto venerdì a Milano all'età di 87 anni (i funerali si terranno domani, alle 11, nella sala del Ricordo del cimitero di Lambrate). La sua specialità erano i processi impossibili. Il Soccorso rosso militante all'epoca in cui davvero era importante avere i tre gettoni in tasca. Pietro Valpreda e Toni Negri, colpevoli per definizione. Mani pulite, la maxi tangente Enimont, Sergio Cusani, che non volle accordarsi con la procura e preferì affrontare un dibattimento che si rivelerà epico.

