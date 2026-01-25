L'Inter Pisa, vittoria significativa per il club nerazzurro, si è svolta due giorni fa a San Siro. L'evento è stato prontamente celebrato sui canali social ufficiali dell'Inter, sottolineando l'importanza di questa conquista. Un momento che rimarrà impresso nella memoria della squadra e dei tifosi, ormai parte integrante della storia recente del club.

Inter News 24 Inter Pisa fa già parte della storia del club nerazzurro, giocata solo due giorni fa è stata già ricordata sui social ufficiali. Il prato della “Scala del Calcio” ha ospitato una sfida dal sapore antico e dal ritmo moderno. Due giorni fa, la cornice di San Siro è stata il teatro di una pioggia di gol tra l’ Inter e il Pisa, terminata con un tennistico 6-2 che ha infiammato i tifosi presenti. Nonostante le amichevoli o i match celebrativi possano talvolta calare di intensità, la squadra guidata da Cristian Chivu, ex difensore nerazzurro ed eroe del Triplete oggi tecnico carismatico, ha regalato uno spettacolo di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Pisa, vittoria storica a San Siro: il club già la “ricorda” sui social – VIDEO

Leggi anche: Pisa Inter, le riprese sui social del Club meneghino di ritorno nel capoluogo toscano dopo molti anni – VIDEO

Materazzi ricorda la vittoria della Coppa del Mondo per Club con l’Inter: il messaggio social che fa impazzire i tifosi! – FOTOMarco Materazzi rivive con emozione la vittoria storica dell’Inter nella Coppa del Mondo per Club, condividendo un messaggio sui social che ha fatto impazzire i tifosi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I precedenti di Inter-Pisa; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6; Inter-Pisa, la guida completa; Da quello storico gol all’Inter al Pisa di oggi: Pasquale Casale crede nella rimonta.

L'Inter demolisce il Pisa e riscrive la storia con i toscani. Rimonta da 0-2: non accadeva da Inter-MonzaIl successo conquistato dall'Inter di Chivu contro il Pisa entra anche nelle statistiche. L’Inter infatti diventa la seconda squadra contro cui i toscani perdono 7 gare consecutive in Serie A. Quella ... msn.com

Inter-Pisa: dove vederla, formazioni e precedentiTutto su Inter-Pisa di stasera 23 gennaio 2026: orario, formazioni, dove vederla in TV e streaming, precedenti e pronostico del match di San Siro. lifestyleblog.it

A due giorni da Inter-Pisa, una cosa su Stefan de Vrij. Non è una questione di resa in campo (tra l’altro quasi sempre apprezzabile), ma di atteggiamento: mai un comportamento sbagliato nonostante il poco spazio, sempre sul pezzo ogni volta che viene chia - facebook.com facebook

#Inter- #Pisa, le pagelle: Lautaro leader. Dimarco, impatto devastante x.com