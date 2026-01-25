Inter i quattro moschettieri del gol Numeri da record per Lautaro e soci

L’Inter, composta da Lautaro Martinez e i suoi compagni, ha ottenuto una vittoria significativa contro il Pisa, consolidando i propri numeri di rendimento. Dopo questa prestazione, la squadra si prepara alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in un momento di attenta valutazione della propria posizione in classifica. L’attenzione è rivolta anche agli incontri di questa sera tra Juventus e Napoli, nonché Roma e Milan, che influenzeranno la situazione in campionato.

Dopo la vittoria in rimonta e con largo punteggio tennistico contro il Pisa e in attesa di capire stasera (dopo Juventus-Napoli e soprattutto Roma-Milan) se sarà vera fuga o se il distacco resterà invariato, l' Inter si è concessa un weekend di riposo col pensiero alla decisiva sfida di Champions League in programma mercoledì a Dortmund. I playoff sono blindati ma per accedere direttamente agli ottavi potrebbe non bastare la vittoria contro il Borussia. Certo, sull'onda dell'entusiasmo, in Germania arriva una squadra molto carica, consapevole di potersela giocare fino in fondo. Venerdì, nonostante il doppio svantaggio iniziale, la reazione c'è stata.

Inter 25/26, i quattro attaccanti fin qui: - Lautaro Martinez 16 gol, 4 assist - Marcus Thuram 11 gol, 4 assist - Pio Esposito 5 gol, 6 assist - Ange-Yoan Bonny 6 gol, 6 assist 38 gol e 20 assist, reparto straordinario.

