Inter è attualmente in testa alla classifica, ma nei grandi incontri l’attacco mostra difficoltà. Solo due gol segnati contro Atletico, Liverpool e Arsenal a Dortmund, evidenziando la necessità di migliorare l’efficacia offensiva. Lautaro e compagni devono trovare rapidamente una soluzione per invertire questa tendenza e rafforzare la loro competitività nei match più impegnativi.

Cristian Chivu ha tirato fuori il cannocchiale dopo il sesto gol rifilato al Pisa, sotto il diluvio, pulendo la lente appannata dalla pioggia con la manica del giaccone per godersi meglio la vista. Lassù, tra le grandi del calcio europeo, c’è pure la sua Inter, forte di 50 gol in campionato in 22 partite. Tra i primi cinque campionati d’Europa solo Bayern e Barcellona hanno infilato più reti dei nerazzurri, rispettivamente 72 e 54 in 19 e 20 gare. Chivu se la ride soddisfatto, felice, ma consapevole che gli scogli da superare sono ancora parecchi. Il primo è fatto di cemento, è alto quaranta metri, è largo cento e ha una pendenza di 37 gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter capolista? Sì, ma nei big match l'attacco fatica

Attacco Inter, i numeri non mentono: il reparto offensivo dei nerazzurri è tra i migliori d’Europa, ma nei big match…L’attacco dell’Inter si conferma uno dei più efficaci d’Europa, con numeri che attestano la qualità del reparto offensivo nerazzurro.

Inter sfortunata nei big match. Ma le distrazioni sono…L'Inter continua a incontrare difficoltà nei grandi incontri, mostrando una certa sfortuna che ne ha influenzato le prestazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

NAPOLI JUVENTUS 2-1 SPALLETTI postpartita Hojlund doppietta alla Juve #calcio #news #juve

Argomenti discussi: Serie A, Inter-Pisa 6-2: la capolista allunga in vetta alla classifica; Riepilogo Champions League: un punto per il Napoli, l'Inter si arrende all'Arsenal; Campionato sempre più alla milanese: Inter lanciata, Milan in scia; L'Inter trema, poi non ha pietà e demolisce il Pisa: da 0-2 a 6-2.

Inter-Pisa 6-2: la capolista trema, ma rimonta dallo 0-2 e mette pressione a Milan e NapoliSERIE A - Doppietta di Moreo, poi non c'è partita: segnano Zielinski su rigore, Lautaro Martinez, Pio Esposito, Dimarco, Bonny e Mkhitaryan. eurosport.it

Leao salva il Milan, ma l'Inter se ne va. La prima pagina de La Gazzetta dello SportÈ dedicato allo stop del Milan il titolo di apertura proposto oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano milanese apre sull'1-1. tuttomercatoweb.com

Della pazza #InterPisa che ha visto la capolista andare sotto di due reti contro l’ultima in classifica per poi rimontare e farne 6 ne abbiamo parlato con Daniele Vitiello. Dal ‘problema’ #Sommer a quella sostituzione al #LuisHenrique-#Dimarco al 34’ che h - facebook.com facebook

L’11 combinato tra Inter (capolista in Serie A) e Arsenal (capolista in Premier) secondo @Footballtweet x.com