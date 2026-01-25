Instabilità e cedimenti | il sindaco chiude gli svincoli della Romea verso Sottomarina

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, ha annunciato la prossima chiusura degli svincoli della Romea verso Sottomarina, a causa di problemi di stabilità e cedimenti. L'ordinanza entrerà in vigore lunedì mattina e mira a garantire la sicurezza degli utenti e delle strutture stradali. La misura temporanea sarà adottata fino a quando non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza necessari.

Il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, firmerà lunedì mattina un'ordinanza urgente di chiusura al traffico degli svincoli della Romea in direzione Sottomarina. La misura si rende necessaria a seguito delle verifiche effettuate questa mattina dai tecnici del settore Lavori pubblici, che hanno.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Scarpe, crolla l’export verso gli Usa: -22 per cento. “Pesano i dazi e l’instabilità”Le esportazioni di scarpe Made in Fermo nei primi nove mesi del 2025 registrano un calo del 4,4%, con un valore di circa 457 milioni di euro rispetto ai 479 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Leggi anche: Raddoppio ferroviario, gli svincoli provvisori sulla Jonica saranno attivi non prima della prossima estate La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Chiusa la strada di Negruzzo a causa di una frana; Tunisia, allarme frane per l'iconica cittadina di Sidi Bou Said; A San Bartolomeo al Mare cedimento d'argine in via Pairola, il sindaco Scola firma l’ordinanza urgente. Romea, chiusura urgente degli svincoli verso Sottomarina: «Grave instabilità e cedimento della strada». Lavori e modifiche alla viabilitàCHIOGGIA (VENEZIA) - Chiusura urgente degli svincoli del ponte sopra la strada Romea che conducono a Sottomarina. Ad annunciare la chiusura ... msn.com San Bartolomeo al Mare, cedimento franoso argine presso Via Pairola: ordinanza urgente del sindacoIl Sindaco di San Bartolomeo al Mare, Filippo Scola, ha emanato un’ ordinanza contingibile e urgente a seguito del cedimento di un tratto di argine lungo il Rio San Bartolomeo presso Via Pairola, ... rivieratime.news Vicari (PA) In località Portella delle Serre, lungo Via G. D’Annunzio, è stato segnalato un palo di telecomunicazioni in condizioni di instabilità. È stata richiesta assistenza per la delimitazione dell’area di pericolo. Il palo resta in attesa di intervento tecnico di ripri - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.