Infortunio Neres il brasiliano vola a Londra | l’attaccante sceglie l’intervento per risolvere il problema alla caviglia

Infortunio Neres, il calciatore del Napoli si è recato a Londra per un intervento chirurgico alla caviglia. La scelta di operarsi mira a risolvere il problema e a favorire un recupero più rapido, permettendo all’attaccante di tornare in campo nel minor tempo possibile. La decisione, presa in collaborazione con lo staff medico, rappresenta un passo importante nel percorso di recupero.

David Neres salterà la sfida contro l’Inter: il brasiliano non recupera dal problema alla cavigliaDavid Neres non sarà disponibile per la partita contro l’Inter, a causa del persistente problema alla caviglia accusato nel match con la Lazio.

Infortunio Dumfries, l’esterno olandese si è operato per risolvere il problema alla caviglia! Il comunicato dell’InterL'esterno olandese Dumfries si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia.

