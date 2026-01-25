Durante la festa dei lettori de il Giornale, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare le riflessioni del professor Giampiero Avruscio, primario di Angiologia all’ospedale di Padova. Con un approccio sobrio e approfondito, il professor Avruscio ha condiviso il suo punto di vista su temi cruciali come informazione, politica e salute, offrendo spunti di riflessione basati sull’esperienza clinica e sulle sfide attuali nel settore sanitario.

Alla festa dei lettori de il Giornale abbiamo incontrato il professor Giampiero Avruscio, primario dell'unità complessa di Angiologia presso l'ospedale di Padova. Con lui abbiamo chiacchierato del Giornale, di politica e di sanità, con interessanti spunti di riflessione offerti dal professore. Professore, lei ricopre ruoli importanti sia in ambito medico che politico a Padova. Chi è Giampiero Avruscio oggi? Sono un medico, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Angiologia dell'Ospedale Università di Padova. Sono anche presidente dei Primari di Padova e segretario di Forza Italia della città di Padova. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Informazione, politica e salute: le riflessioni del prof Giampiero Avruscio alla festa dei lettori

Leggi anche: Il viaggio del ’Carlino’. Dalla politica alla cronaca. Una festa con i lettori

Iran, Groenlandia e controspionaggio: alla festa dei lettori del Giornale l’intervista a Marco ManciniDurante la festa dei lettori de il Giornale, è stata presentata un’intervista a Marco Mancini, esperto di controspionaggio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Verso un nuovo patto per la salute: famiglie sotto pressione. Il XXI Rapporto Sanità del CREA; Ascesa e declino dei CDC; Blog | Come funziona il modello di pubblicità di ChatGPT?; Interessante il convegno: Informazione e Verità. Storia e futuribili.

Informazione, politica e salute: le riflessioni del prof Giampiero Avruscio alla festa dei lettoriDalla proposta di nuovi benefit per medici e infermieri alla critica verso l'assistenzialismo ideologico: la visione di Giampiero Avruscio per una sanità moderna ... ilgiornale.it

Informazione: Università Cattolica-Credem, salute del Papa al primo posto per il 30% degli italiani, seguita da politiche Ue e Ucraina. Domani presentazione a Milano del sondaggioPer il 30% degli italiani il tema di maggiore interesse in queste settimane è la salute del Papa, seguito con grande distacco dalla politica europea (19%) e dall’inflazione su scala nazionale (19%). È ... agensir.it

MOLTO A DISTANZA Assistiamo, molto a distanza, alle vicende che gli organi di informazione comunicano in politica estera. Le storie dell’Ucraina, di Gaza, dell’Iran, della Groenlandia mettono in dubbio assetti e regole che erano gestite con i vari trattati int - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dell’informazione e della politica x.com