Indonesia resumes search for 80 after landslide kills 10 in West Java

Le autorità indonesiane hanno ripreso le operazioni di ricerca e soccorso per le 80 persone disperse a seguito di una frana a West Java, che ha causato la morte di 10 persone. L’incidente ha interessato una zona colpita da condizioni climatiche avverse, rendendo difficile il recupero dei dispersi. Le operazioni continueranno nel tentativo di trovare eventuali sopravvissuti e valutare i danni.

WEST BANDUNG, Indonesia, Jan 25 (Reuters) - Indonesian authorities resumed search-and-rescue efforts for 80 people missing after a landslide killed 10 in a residential area of West Java province. The landslide early on Saturday was triggered by heavy rains starting the day before, which the weather agency warned could continue for a week in the province and several other regions. Resident Dedi Kurniawan, 36, said it was the first big landslide he had witnessed in Pasir Langu village in a hilly area of the province about 100 km (60 miles) southeast of Indonesia's capital, Jakarta. "Sometimes we have only small floods from the nearest river, but this time (the landslide) came from the forest," he told Reuters.

