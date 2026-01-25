Le operazioni di soccorso in Indonesia sono riprese dopo la frana avvenuta a Giava, causata da intense piogge. I soccorritori lavorano tra fango e detriti per trovare eventuali sopravvissuti e aiutare le persone colpite dall'evento naturale. La situazione resta critica, e le autorità monitorano attentamente la zona per garantire la sicurezza e coordinare gli interventi di emergenza.

I soccorritori indonesiani continuano a scavare tra fango e detriti dopo che, sabato, una frana causata da piogge torrenziali ha colpito l’isola di Giava. Il cedimento si è verificato sul monte Burangrang, nella provincia di Giava Occidentale. Almeno 34 abitazioni del villaggio di Pasir Langu sono state sepolte dalla colata di terra. Il bilancio provvisorio è di 11 vittime, mentre 79 persone risultano ancora disperse. Circa 230 residenti sono stati evacuati e ospitati in rifugi temporanei governativi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Indonesia, frana a Giava: riprendono le operazioni di soccorso

