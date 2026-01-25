Incredibile Napoli ancora un infortunio | salta la Juventus!

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro la Juventus, prevista per domani sera, ma deve fare i conti con un nuovo infortunio. La squadra, già alle prese con diverse assenze, affronta questa partita con alcune difficoltà in più, complicando le strategie del tecnico. La situazione richiede attenzione e gestione accurata per affrontare al meglio la partita, in un momento caratterizzato da continui imprevisti.

Non c’è pace per il Napoli di Antonio Conte. Gli infortuni continuano ad aumentare ed ora il tecnico si trova alle strette per la sfida contro la Juventus, in programma domani sera. Oltre al forfait annunciato oggi di Milinkovic-Savic, è arrivata anche un’altra pessima notizia. Il calciatore non è neppure stato convocato. Altro ko per il Napoli: Mazzocchi non convocato!. In casa Napoli non c’è fine al peggio: Pasquale Mazzocchi ha rimediato una contusione alla caviglia e non sarà a disposizione per la trasferta di Torino. Altra, ennesima, notizia negativa per gli azzurri. Ora la rosa è davvero molto corta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

