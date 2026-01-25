Incontri | dai forma al mondo inizia da te
Presentazione e 1° appuntamento: lunedì 9 febbraio 2026 alle 19.00 presso la sede di Nuova Acropoli Bolognain via Battindarno 1432. “Dai forma al mondo, inizia da te” è il percorso introduttivo alla Filosofia Attiva di Nuova Acropoli, che prevede incontri settimanali aperti a tutti coloro che.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dai forma al mondo, inizia da te. La presentazione del nuovo corso gratuito di Filosofia Attiva
Dai forma al mondo, inizia da te. La presentazione del nuovo corso gratuito di Filosofia AttivaIl PERcorso introduttivo alla Filosofia Attiva di Nuova Acropoli prevede incontri settimanali, che uniscono teoria e pratica, aperti a tutti coloro che vogliono sperimentare questa formula di ... mentelocale.it
Sintesi viva e pulsante di quasi due decenni di esperienze artistiche, incontri musicali e percorsi condivisi sotto la direzione del Maestro Graziano Leserri Esiste una forma di canto corale che, radicata nelle nostre immaginazioni, rappresenta il fuoco della cultu - facebook.com facebook
