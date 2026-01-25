Incidente nella notte a Pastena | tratto temporaneamente chiuso si indaga

Nella notte a Pastena, un incidente sul lungomare Cristoforo Colombo ha causato la temporanea chiusura del tratto. Verso le 2, due auto si sono scontrate, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato dalle piogge. Nell’impatto, alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada sono stati urtati lievemente. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incidente.

Sul posto, i Carabinieri.

