Incidente nella notte a Pastena | tratto chiuso e poi riaperto si indaga

Nella notte a Pastena, sul lungomare Cristoforo Colombo, si è verificato un incidente tra due veicoli, causato dalle condizioni di strada bagnata. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per i rilievi e le operazioni di soccorso, poi riaperto. Indagini sono in corso per chiarire le cause dell’accaduto.

Ennesimo incidente, nella notte, sul lungomare Cristoforo Colombo, a Pastena. Intorno alle ore 2, infatti, due auto si sarebbero scontrate a causa dell'asfalto bagnato dalle piogge e avrebbero anche urtato lievemente alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada. Sul posto, i Carabinieri, la Polizia.

