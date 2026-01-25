Incidente con il monopattino atterra l' elisoccorso | ferito un 19enne

Un incidente con il monopattino si è verificato domenica 25 gennaio a Limbiate, poco dopo le 17. Un giovane di 19 anni è rimasto ferito nello scontro e, per le sue condizioni, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo l’accaduto e valutando eventuali responsabilità.

Grave incidente stradale con il monopattino. L'incidente è accaduto poco dopo le 17 di domenica 25 gennaio a Limbiate. Nello schianto, avvenuto in corso Milano, sono rimaste coinvolte due persone. Le conseguenze sono apparse fin da subito molto gravi. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in codice rosso l'elisoccorso e l'ambulanza. Sono due le persone rimaste ferite, al momento si sa soltanto che è rimasto coinvolto un ragazzo di 19 anni. I soccorritori sono sul posto. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale di Limbiate impegnata nella ricostruzione del sinistro.

