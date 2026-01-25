Incendio in un negozio di bici elettriche a Milano evacuato tutto il palazzo | due minorenni in condizioni gravi

Un incendio si è sviluppato in un negozio di bici elettriche a Milano, portando all’evacuazione dell’intero palazzo. Due minorenni sono rimasti gravemente feriti. La squadra dei vigili del fuoco ha intervenuto prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Le autorità stanno accertando le cause dell’incendio e monitorano la situazione.

Un incendio scoppiato in un negozio di bici elettriche ha provocato momenti di forte tensione e l' evacuazione di un intero edificio. L'episodio si è verificato nel primo pomeriggio, quando un denso fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dal locale, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. La situazione ha richiesto misure precauzionali rapide per tutelare l'incolumità dei residenti e degli operatori presenti sul posto. L'allarme è scattato intorno alle 12.30, con una massiccia mobilitazione dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e dei sanitari del 118. Il rogo ha interessato un esercizio commerciale situato al pian terreno di uno stabile residenziale, creando apprensione tra i condomini che abitano nei piani superiori.

