Inaugurata Doggy Pool la prima piscina per cani a Milano

È stata inaugurata a Milano la prima piscina dedicata ai cani, chiamata Doggy Pool, situata presso la Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 306. Questa struttura offre uno spazio pensato per il benessere e il divertimento degli animali, contribuendo a promuovere un approccio di cura e attenzione alle esigenze dei cani durante la loro socializzazione e attività fisica.

Milano – Inaugurata ieri a Milano 'Doggy Pool', la prima piscina per cani della città che si trova nella Clinica Veterinaria Europea in piazza Napoli 306. Pensata per il gioco, la riabilitazione e la fisioterapia, nata per offrire uno spazio in cui il movimento in acqua possa diventare un'esperienza piacevole, sicura e utile, sia dal punto di vista fisico sia relazionale per i nostri amici a quattro zampe. La piscina è inserita all'interno del reparto fisioterapico della Clinica Veterinaria Europea e nasce dall'incontro tra competenza clinica, attenzione al benessere del cane e desiderio di creare un luogo accogliente, in cui il cane possa muoversi in acqua senza stress e forzature.

