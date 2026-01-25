In viaggio con i giganti del mare | le navi container il conto delle crisi internazionali le flotte fantasma e le sorprese nelle acque di zavorra

Le navi container e le flotte di zavorra attraversano acque segnate da crisi internazionali e tensioni geopolitiche. Nonostante le sfide, i dati del primo semestre 2025 mostrano un aumento dei traffici portuali italiani, con circa 250 milioni di tonnellate movimentate e un incremento dello 0,2%. Questo scenario riflette la complessità delle rotte marittime globali e l’importanza strategica dei porti nel contesto economico internazionale.

Roma, 25 gennaio 2026 - Navighiamo in acque sempre più agitate, tra guerre e dazi. Eppure i numeri dell’ultimo rapporto Assoporti-Srm (riferito al primo semestre del 2025) certificano che le merci movimentate dai porti italiani sono in crescita e sfiorano i 250 milioni di tonnellate, con un +1,2%. Segni positivi anche sul fronte passeggeri (quasi 30 milioni) e nel settore delle crociere (5,6 milioni con un +5,8%). Molto positivo anche il bilancio delle rinfuse solide, le merci non imballate (28,7 milioni di tonnellate, +18,9%) e dei container (62,8 milioni di tonnellate, +2,6%). Segno meno invece nelle rinfuse liquide (-3,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

