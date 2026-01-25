In Repubblica Ceca brilla Ilaria Ghisalberti | 18° posto miglior piazzamento in Coppa del mondo

In Repubblica Ceca, Ilaria Ghisalberti ottiene il suo miglior risultato in carriera, piazzandosi 18ª in Coppa del Mondo a Spindleruv Mlyn. Con Sofia Goggia che si prende una pausa dal Gigante, Ghisalberti rappresenta la bergamasca nello sci alpino femminile, confermando il suo crescente talento e impegno nelle competizioni internazionali.

Con Sofia Goggia che si prende un turno di riposo dal Gigante per preparare al meglio le prossime gare di velocità, a tenere alta la bandiera bergamasca nello sci alpino femminile è Ilaria Ghisalberti, che sulla pista di Spindleruv Mlyn ottiene il suo miglior risultato in carriera piazzandosi al 18° posto assoluto. La classe 2000 originaria di Zogno ha mostrato di essere in giornata già a partire dalla prima manche, chiusa con una brillante 13ª posizione che lasciava ottimi presagi in vista della seconda, dove però è arrivato un tempo meno performativo che l’ha portata a perdere 5 posti in graduatoria.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Argomenti discussi: Sfuma la top ten e forse l’Olimpiade per Ilaria Ghisalberti, solo 18esima in gigante; Le feste regalano oltre 40mila presenze.

