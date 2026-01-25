In Piazza l’inaugurazione di Bigè partenza di un nuovo progetto

È stata inaugurata con successo la nuova apertura di Bigè in Piazza del Campo. Il locale rappresenta un progetto strategico di FaroAlto, gruppo impegnato nello sviluppo di concept gastronomici contemporanei che valorizzano qualità, identità e innovazione. L’evento ha visto una partecipazione significativa, segnando un passo importante nel percorso di crescita del gruppo e nella proposta di nuove esperienze culinarie.

Inaugurazione molto partecipata per il nuovo locale Bigè in piazza del Campo, "un nuovo progetto strategico per FaroAlto – si legge nella nota stampa –, gruppo impegnato nello sviluppo di concept gastronomici contemporanei che uniscono qualità, identità e visione imprenditoriale. Bigè nasce come concept di pizza d’autore, ideato per essere testato, consolidato e sviluppato nel tempo. Un progetto che, una volta raggiunta una struttura completa e definita, è pensato per evolversi in un format replicabile, destinato a svilupparsi in altre città in Italia e all’estero". "Bigè nasce con l’obiettivo di costruire un concept solido e riconoscibile, capace di adattarsi a contesti diversi mantenendo coerenza e qualità – spiega Luca Leonardi, direttore Italia Retails del gruppo FaroAlto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

