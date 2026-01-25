In mostra ’Profezie di pace’

Inaugurata a Savignano la mostra ’ Profezie di Pace ’ a cura di Bernardo Cedone e Tommaso Sperotto con la collaborazione di docenti e studenti di Gioventù Studentesca, in Borgo San Rocco presso i locali dell’associazione Amici di don Baronio. Ragazzi e professori di Gioventù studentesca che hanno cercato un contatto con persone impegnate per la pace in contesti di guerra come il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e il vescovo ausiliare di Sarajevo, Pero Sudar, fondatore delle ’Scuole per l’Europa’ dedicate alla pace e alla convivenza multietnica. Il taglio del nastro è stato effettuato da don Piergiorgio Farina parroco di Santa Lucia a Savignano, dagli autori, da Alessio Tomei assessore a Savignano e dai sindaci Moris Guidi di San Mauro Pascoli e Roberto Pari di Gatteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Profezie di pace", la mostra che celebra la fratellanza e la non violenza

Meeting 2025 - Le mostre - Profezie per la pace

