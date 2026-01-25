In cinque anni 8,5 miliardi di multe | la classifica delle città e delle regioni più tartassate

Negli ultimi cinque anni, le multe stradali hanno generato circa 8,5 miliardi di euro, evidenziando variazioni tra le diverse città e regioni italiane. Sebbene negli ultimi 12 mesi si sia registrato un calo negli incassi, le sanzioni continuano a rappresentare un elemento consistente nel panorama delle normative sul traffico, con differenze significative a seconda del territorio.

Nell'ultimo anno sono calati gli incassi derivati dalle multe stradali, ma gli italiani continuano ad essere vessati dalle sanzioni, specie a seconda della città in cui si trovano. Secondo i dati raccolti dal Codacons ( qui ), nel 2025 si è raggiunta la cifra di 1,9 miliardi di euro, con un calo del 4,4% rispetto al 2024, ma la pressione delle sanzioni rimane fortissima. È stato calcolato che negli ultimi cinque anni gli italiani hanno dovuto versare un totale di 8,5 miliardi di euro, denaro che è finito nelle casse dei Comuni. In pratica, 142 euro a cittadino. Un dato che balza subito all'occhio è che la pressione delle multe varia a seconda della località in esame. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

