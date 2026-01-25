In campo Progresso e Sasso occasioni d’oro

Nel recente confronto con la Pistoiese, il Sasso Marconi ha subito una sconfitta pesante, ma questa non cancella i progressi mostrati nelle ultime settimane. La squadra di Franco Farneti ha dimostrato miglioramenti e opportunità da cogliere in vista dei prossimi incontri, confermando il suo percorso di crescita e consolidamento nel campionato.

SASSO MARCONI La tanto roboante quanto prevedibile sconfitta casalinga (1-4) rimediata nell’ultimo turno contro la corazzata Pistoiese non può cancellare quanto di buono fatto in quest’ultimo periodo dal Sasso Marconi di Franco Farneti. Dopo il cosiddetto giro di boa, i gialloblù hanno iniziato il 2026 alla grande, come dimostrato dal successo casalingo per 3-1 contro il Sangiuliano City e dal successivo pareggio a reti bianche strappato sul difficile terreno del Sant’Angelo. È vero, nell’atteso anticipo di sabato scorso è maturata una sonora sconfitta contro i più quotati orange toscani, ma non è da partite di questo tipo che dovrà passare la salvezza del team sassese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

