in campo il montebianco donne

Il campionato di serie B femminile di calcio a cinque riprende con la prima trasferta del girone di ritorno. Il Montebianco Prato C5 torna in campo dopo una pausa, affrontando una nuova sfida in trasferta. La squadra si prepara per questa importante occasione, con l’obiettivo di mantenere il ritmo e consolidare la posizione in classifica.

Dopo un turno di sosta, il campionato di serie B femminile di calcio a cinque riprende con il Montebianco Prato C5 impegnato in trasferta, la prima del girone di ritorno. Le biancazzurre allenate da Nicola Giannattasio sono attese oggi sul terreno dell’ Atletico Chiaravalle (inizio alle ore 16) dove il loro obiettivo sarà quello di tornare alla vittoria che manca dal 21 dicembre scorso, quando le pratesi si imposero in casa per 2-1 ai danni della Polisportiva 1980. Capitan Torrini e compagne dovranno cercare di conservare l’attuale vantaggio che hanno in classifica sulle marchigiane, che si trovano a tre lunghezze di distacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Le ragazze della ’Peri’ stracciano il MontebiancoLe ragazze della Pallavolo Grosseto Giorgio Peri dimostrano grande determinazione nel decimo turno di serie B femminile, conquistando una vittoria netta contro il Montebianco Volley con un punteggio di 3-0.

