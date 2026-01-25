In buona compagnia con i Classici per un anno

Inizia la quarta edizione di “Classici per un Anno”, una rassegna organizzata da Università dell’Età Libera Aps con il patrocinio del Comune di Pesaro e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Le Voci dei Libri APS e Amici della Prosa, propone un percorso di approfondimento dedicato ai grandi classici della letteratura, offrendo momenti di riflessione e confronto per il pubblico.

Dopo il grande successo delle precedenti stagioni, prende il via la IV edizione della rassegna Classici per un Anno, organizzata da Università dell'Età Libera Aps, con il patrocinio del Comune di Pesaro e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, realizzata in collaborazione con l'associazione Le Voci dei Libri APS e l'associazione Amici della Prosa di Pesaro. Un ciclo di dodici appuntamenti domenicali che si propone di riportare al centro del dibattito le opere che hanno saputo resistere al tempo, confermandosi come organismi viventi capaci di rigenerarsi sotto lo sguardo di ogni nuovo lettore. Si inizia oggi alle 17,30 con il Fedone di Platone a Palazzo Montani Antaldi. Ingresso libero.

