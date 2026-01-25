Impresa storica di Alex Honnold scala grattacielo di 508 metri senza corde imbracature o reti di sicurezza

Alex Honnold, noto per le sue imprese di arrampicata estrema, ha recentemente affrontato una sfida unica: scalare il Taipei 101, il grattacielo di Taiwan alto 508 metri, senza l’uso di corde, imbracature o reti di sicurezza. Questa impresa rappresenta un esempio di abilità e determinazione, dimostrando come la preparazione e la resistenza possano spingersi oltre i limiti convenzionali.

