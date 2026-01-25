Impresa folle | scala senza corde e a mani nude l' edificio più alto di Taiwan

Il 2023 ha visto un episodio insolito nel mondo dell’arrampicata: Alex Honnold, noto free climber statunitense, ha scalato senza corde e a mani nude il Taipei 101, uno dei grattacieli più alti di Taiwan. Questo gesto ha attirato attenzione per la sua imprevedibilità e per la dimostrazione di abilità e coraggio. L’evento ha suscitato riflessioni sulla sicurezza e sui limiti dell’arrampicata in ambienti urbani.

Il free climber statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde e a mani nude. Il Taipei 101, lungo 508 metri, è una delle principali attrazioni turistiche, ed è stato l' edificio più alto del mondo dal 2004 al 2010, una corona ora detenuta dal Burj Khalifa a Dubai. Dopo la sua salita in "free solo" di 91 minuti, che è stata organizzata e trasmessa in diretta da Netflix, lo scalatore ha scattato un selfie dalla cima tra gli applausi del folto pubblico presente.

