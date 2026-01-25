impianti sportivi alla cittadella opere alla fine

Sono in fase conclusiva i lavori della Provincia di Grosseto presso la Cittadella dello Studente. Gli interventi sull'impianto sportivo stanno per essere completati, migliorando le strutture e le dotazioni a disposizione. Questo intervento mira a potenziare le strutture sportive della zona, offrendo servizi più efficienti e funzionali per studenti e cittadini. La conclusione dei lavori rappresenta un passo importante per la crescita e lo sviluppo dell’area.

GROSSETO Sono in dirittura di arrivo i lavori della Provincia di Grosseto in corso alla Cittadella dello Studente. Opere che sono volte a realizzare la nuova area sportiva, finanziata con un investimento di circa quattro milioni e mezzo di euro di fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), e costituita da: un campo polivalente per la pallavolo, il basket, il campo di calcio a otto e un campo di calcio a 11, oltre alla pista di atletica. Al momento sono state completate le nuove tribune e il campo di calcio a 8. Sono stati inoltre realizzati tutti i vialetti della zona verde. Nei prossimi giorni sarà completata la pista di atletica e anche il campo di calcio a 11 e saranno installati i canestri per il basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

