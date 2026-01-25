illuminazione pubblica nuovi punti luce su capoluogo e frazioni

Sono stati installati nuovi punti luce nel capoluogo e nelle frazioni per migliorare l’illuminazione pubblica. Questa iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza e visibilità, contribuendo all’efficientamento del servizio e alla qualità degli spazi pubblici. Un intervento che rappresenta un ulteriore passo verso un territorio più sicuro e ben illuminato per tutti i cittadini.

Un altro passo verso il miglioramento dell’ illuminazione pubblica del territorio e l’ efficientamento del servizio. Il Comune prosegue nell’impegno rivolto alla riqualificazione e all’estensione del servizio sul territorio. In continuità con il precedente ciclo di interventi, che ha avuto un valore di circa 140 mila euro, stavolta il Municipio ha impegnato poco meno di 65 mila euro per questo capitolo. "L’obiettivo è quello di proseguire nell’opera di efficientamento degli impianti – spiegano il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Allo scopo di estendere la rete di illuminazione pubblica, seguendo quelli che sono i consigli e le richieste arrivate da parte dei cittadini, anche in incontri pubblici informali, come quello del “banchetto” in piazza che si è svolto durante il martedì del mercato (finché la stagione lo ha permesso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

