Il viaggio virtuale di Darwin tra i pronto soccorso Usa | così scoprirebbe la moderna selezione naturale

Il viaggio virtuale di Darwin tra i pronto soccorso negli Stati Uniti offre uno sguardo sulla moderna selezione naturale. Questa si manifesta oggi non solo attraverso l’adattamento all’ambiente, ma anche nei contesti emozionali, etici e sociali che influenzano le scelte e il comportamento dell’uomo contemporaneo. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche evolutive della società attuale e sui fattori che modellano il nostro modo di vivere e interagire.

di Francesca Carone È in atto una moderna selezione naturale che non riguarda precisamente l’adattamento all’ambiente naturale, bensì “l’habitat emozionale, etico, educativo, sentimentale e affettivo” che muove e veicola la volontà e l’esistenza dell’uomo moderno. L’adattamento all’ambiente è ormai uno step superato. Il “nuovo Darwin” in un ipotetico viaggio virtuale, più che alle Galapagos, andrebbe ad osservare i cambiamenti e gli adattamenti del genere umano partendo dagli Usa. Qui capirebbe che “l’habitat emozionale” è influenzato da fattori esogeni come il denaro, la ricchezza e il lavoro: elementi che influenzano drasticamente i sentimenti, le emozioni e la vita delle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

