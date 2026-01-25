Il comportamento della destra nel affrontare il tema dei referendum evidenzia una strategia volta a minimizzare o confondere l’opinione pubblica. Questa tendenza riflette una mancanza di attenzione verso il coinvolgimento e la crescita di consapevolezza dei cittadini, preferendo spesso mettere in discussione o svalutare le differenze di opinione piuttosto che favorire un confronto aperto e informato.

La destra – questa destra – è completamente priva di vocazione pedagogica. Perché non considera la crescita di consapevolezza dei cittadini un obiettivo, anzi reputa spesso la differenza di posizioni un ostacolo da aggirare invece che una realtà da affrontare. Intollerabile, insomma, che l’elettore possa formarsi un’opinione, anche a costo di rallentare il consenso immediato: meglio manipolare fino alla distorsione, visto che la semplificazione emotiva è più efficace. E porta più voti. Esistono argomenti seri sia a favore sia contro. Il referendum sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è in questo senso un banco di prova perfetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il trucco propagandistico della destra che butta il referendum in caciara

