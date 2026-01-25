Il tragico bilancio delle proteste in Iran | più di 30mila morti in due giorni Per il regime sono 3mila

Le recenti proteste in Iran hanno provocato un bilancio tragico, con circa 36.000 vittime accertate, secondo le stime. In soli due giorni, il numero di morti ha superato di gran lunga le circa 3.000 indicate dal regime. Questi eventi rappresentano una grave crisi sociale e politica nel paese, evidenziando la forte tensione tra cittadini e autorità.

Le vittime della violenta repressione del governo potrebbero essere almeno 36.500. A tanto è stimato il numero dei morti a seguito delle proteste in Iran, dove da settimane si manifesta in più di 400 città in tutto il Paese. Le iniziali proteste contro il carovita si sono presto trasformate in una dichiarata avversione al regime. Difficile sapere ciò che sta davvero accadendo nello Stato a causa del blackout di internet imposto dalle autorità. Più di 30mila morti per le proteste La testata di opposizione Iran International scrive di almeno 36.500 morti nella repressione delle proteste in Iran. Il numero è stato indicato da due rapporti dell'Intelligence dei Pasdaran datati al 22 e 24 gennaio, così come svelato da due fonti del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica islamica.

