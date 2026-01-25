il team gioele esempio per tutti

Il team di Gioele Imolesi è stato recentemente riconosciuto a San Mauro Pascoli per aver completato con successo la 42ª maratona di Atene lo scorso novembre. La premiazione, avvenuta presso il Comune, testimonia l’impegno e la determinazione di un gruppo che rappresenta un esempio di dedizione e passione nello sport.

Gioele Imolesi e il suo team sono stati premiati, ieri mattina, in Comune a San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42ª maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carrozzina di Gioele per i 42 km di gara, dalla città di Maratona allo stadio Panathenaic, tra fatica e salite, portandolo con gioia al traguardo. Il Team Gioele è composto da 6 maratoneti: Monica Ricci, Paolo Dall’Acqua, Lorenzo Dall’Acqua, Danilo Paesini, Andrea Pagliarani ed Emanuele Dall’Acqua. A consegnare le pergamene e la corona da atleta a Gioele sono stati il sindaco Moris Guidi e gli assessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

