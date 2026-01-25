Il Team Gioele esempio per tutti
Il team di Gioele Imolesi è stato recentemente riconosciuto a San Mauro Pascoli per aver completato con successo la 42ª maratona di Atene lo scorso novembre. La premiazione, avvenuta presso il Comune, testimonia l’impegno e la determinazione di un gruppo che rappresenta un esempio di dedizione e passione nello sport.
Gioele Imolesi e il suo team sono stati premiati, ieri mattina, in Comune a San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42ª maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carrozzina di Gioele per i 42 km di gara, dalla città di Maratona allo stadio Panathenaic, tra fatica e salite, portandolo con gioia al traguardo. Il Team Gioele è composto da 6 maratoneti: Monica Ricci, Paolo Dall’Acqua, Lorenzo Dall’Acqua, Danilo Paesini, Andrea Pagliarani ed Emanuele Dall’Acqua. A consegnare le pergamene e la corona da atleta a Gioele sono stati il sindaco Moris Guidi e gli assessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Maratona di Atene. Impresa del team Gioele
Leggi anche: Tennis, Abodi: “Sinner è un esempio per tutti”
Argomenti discussi: Il Team Gioele esempio per tutti; Gioele e il suo Team celebrati in Comune a San Mauro Pascoli; Gioele e il suo Team premiati in Comune a San Mauro Pascoli; Un premio a Gioele: maratona di 42 chilometri in carrozzina.
Il Team Gioele esempio per tuttiGioele Imolesi e il suo team sono stati premiati, ieri mattina, in Comune a San Mauro Pascoli, per aver concluso con successo la 42ª maratona di Atene lo scorso novembre. Il gruppo ha spinto la carroz ... ilrestodelcarlino.it
In carrozzina per 42 chilometri ad Atene: la festa per l'impresa di Gioele e dei suoi angeliIl Comune premia il Team Gioele: sei maratoneti hanno spinto il giovane sammaurese lungo il percorso più famoso del mondo ... cesenatoday.it
Gioele e il suo Team celebrati in Comune a San Mauro Pascoli x.com
The Pass - Track Talks. . Cosa c’è sotto la tenda di un team di go-kart L’anno scorso siamo PASSati dal Modena Kart Racing Team proprio per scoprirlo A farci fare un tour guidato della loro struttura itinerante è stato Gioele Gipsy Girardello, prot facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.