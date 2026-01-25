Il Sassuolo torna a vincere 1-0 alla Cremonese
Il Sassuolo torna alla vittoria dopo quasi due mesi, battendo 1-0 la Cremonese nel match della ventiduesima giornata di Serie A 20252026. La rete decisiva è stata siglata da Alieu Fadera al Mapei Stadium. Con questo risultato, i neroverdi migliorano la loro posizione in classifica, confermando un andamento più stabile e una crescita nel corso della stagione.
AGI - Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. I ragazzi di Fabio Grosso superano 1-0 la Cremonese nel match del Mapei Stadium, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 20252026: decide un gol di Alieu Fadera. Per il Sassuolo un perfetto avvio di gara. Avvio di gara perfetto da parte dei padroni di casa che, dopo appena 3', passano in vantaggio con l'attaccante gambiano: l'ex Como si avventa su una brutta respinta di Audero e deposita la sfera in fondo al sacco. I grigiorossi non restano a guardare e provano subito a reagire con Vardy, che al 14' approfitta di un errore di Walukiewicz per calciare verso la porta, ma Muric non si fa sorprendere. 🔗 Leggi su Agi.it
