Nel contesto di Nove Mesto, ultima tappa prima dei Giochi, si sono svolti diversi momenti importanti: Wierer saluta la Coppa con un messaggio di fair play, mentre Vittozzi si piazza terza. Giacomel non conclude la gara, mentre Hofer si distingue nella Mass Start, arrivando quinto. La gara ha visto vittorie francesi e americane, con Dorothea Wierer che termina al settimo posto, tra emozioni di festa e commozione.

Lisa Vittozzi lotta fino all’ultimo per il successo e ottiene il terzo posto nella mass start di Nove Mesto (Rep. Ceca), ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi. La sappadina ha chiuso alle spalle delle francesi Simon e Michelon. 7ª Dorothea Wierer, all’ultima competizione di Coppa del Mondo della sua carriera. L’azzurra è stata festeggiata dopo la gara. Tra gli uomini, giornata negativa per Tommaso Giacomel, che è arrivato 11°, perdendo il pettorale giallo di leader della Coppa del Mondo maschile. Una bellissima prestazione da parte di Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza e presentarsi da protagonista alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il saluto di Wierer, Vittozzi terza, la gara no di Giacomel a Nove Mesto, ultima prima dei Giochi

Biathlon, Lisa Vittozzi sale sul podio con le francesi nella Mass Start a Nove Mesto! Wierer in top-10 all’ultima gara in Coppa del MondoA Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si sono svolte le ultime gare di Coppa del Mondo di biathlon.

LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: Simon vince in volata, terza Vittozzi. Wierer chiude in settima piazza e saluta la Coppa del MondoSegui la diretta della mass start femminile di biathlon a Nove Mesto 2026.

