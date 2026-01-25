Il romanzo di Svevo in finta terza persona

Il romanzo di Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz, rappresenta un importante esempio della letteratura italiana del Novecento. Con uno stile sobrio e riflessivo, l’autore esplora le sfumature della psiche umana attraverso le vicende di personaggi come Zeno Cosini. La sua opera, pubblicata nel 1923, si distingue per l’analisi introspettiva e la capacità di affrontare temi universali in modo originale e delicato.

Quando sentiamo il nome “ Italo Svevo ” (pseudonimo di Aron Hector Schmitz, che volle unire nel nome d’arte le due culture alla quali apparteneva), non può non venirci in mente Zeno Cosini e la sua Coscienza (1923), le sue memorie svelate “per vendetta” dal suo psicoanalista. Indubbiamente un grande romanzo del Novecento, uno dei tre che scrisse Svevo (oltre a racconti, favole e testi teatrali). Ma c’è un romanzo meno conosciuto, che qualcuno potrebbe definire minore, e non è Senilità (1898). Sto parlando di Una vita (1892), il primo che ha scritto, il mio preferito, forse anche il più fresco, e credo il meno conosciuto, il meno frequentato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

