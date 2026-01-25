Il Roller Scandiano fatica ma torna al successo Al PalaRegnani il Sarzana esce battuto 3-0

Il Roller Scandiano torna alla vittoria nel match contro l’Hockey Sarzana, concluso con un risultato di 3-0 al PalaRegnani. La squadra ha affrontato con determinazione e ha saputo mantenere il vantaggio fino alla fine, dimostrando solidità in campo. La partita ha evidenziato i miglioramenti del team, che ora punta a consolidare la propria posizione in classifica.

ROLLER SCANDIANO 3 HOCKEY SARZANA 0 ROLLER SCANDIANO: Taiti, Barbieri, Stefani, Roca, Tognacca; De Stefano, Uva, Vaccari. All. Mariotti. HOCKEY SARZANA: Pistelli, Andrea Perroni, Rispogliati, Vanello, Alessio Perroni; Tonelli, Andreani, Fabbi, Grossi. All. Berretti. Arbitro: Cardelli di Viareggio. Reti: pt 10.57 Tognacca; st 5.54 Barbieri, 24.02 Tognacca. Fatica ancora il Roller Scandiano, nel campionato di Serie A2 di hockey su pista, ma torna al successo battendo il Sarzana per 3 a 0 al PalaRegnani. Lo fa in virtù di una gara difensiva molto attenta, con un'ottima prova del portiere Taiti e dell'intero reparto.

