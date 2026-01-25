Il risotto diventa alla cocaina Ventenne arrestato sarà espulso

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia durante un’operazione antidroga, con 1.965 euro di droga nascosta in un risotto. La vicenda evidenzia ancora una volta come i metodi di occultamento possano sorprendere. L’arresto si accompagna inoltre alla prevista procedura di espulsione, in un contesto di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Risotto alla cocaina: costo 1.965 euro, più manette. Il dettaglio che salta all’occhio, nell’ennesimo arresto per spaccio messo a segno dalla Squadra mobile della polizia, è la scelta del nascondiglio. Il fermo è scattato venerdì pomeriggio nel quartiere di Pantano, vicino al parchetto di via Rossi. Protagonista un giovane albanese di 20 anni, che soggiornava in un b&b utilizzato come base d’appoggio. Un alloggio temporaneo, apparentemente anonimo, che secondo gli accertamenti degli investigatori era diventato il punto di riferimento per l’attività di spaccio. Quando sono scattati i controlli, il quadro si è fatto più chiaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

