IL RETRODOTO DELL’ECO | IL PREZZO NASCOSTO DEL DIRITTO AL BAMBINO

L’articolo analizza il retrodoto dell’uso dell’ecografia e il suo impatto nel contesto della procreazione assistita. Il presidente dell’AIGOC, Alberto Virgolino, evidenzia le criticità legate alla scarsa efficacia, ai rischi per la salute delle donne e alle questioni etiche coinvolte nella PMA. Un approfondimento che invita a riflettere sui limiti e le implicazioni di queste tecnologie nel panorama medico e sociale.

Il presidente dell'AIGOC Alberto Virgolino svela la scomoda verità sulla scarsa efficacia, i rischi per la salute delle donne e i problemi etici della PMA in risposta alle richieste di una sua diffusione su larga scala. ROMA — In risposta all'articolo di Milena Gabanelli e Martina Penisi pubblicato sul Corriere della Sera il 14 gennaio 2026 ("PMA in Italia: chi vuole un figlio viene ostacolato."), l'Associazione Italiana Ginecologi e Ostetrici Cattolici (AIGOC), nella persona del suo presidente, il dottor Alberto Virgolino, ritiene necessario presentare un quadro completo e privo di fronzoli commerciali della situazione.

