Secondo alcune fonti, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato da Ubisoft quando lo sviluppo era ormai al 99% del completamento. Tuttavia, la notizia non è stata ufficialmente confermata, e i dettagli sulla decisione rimangono poco chiari. La cancellazione di un progetto così avanzato ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori del settore videoludico.

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato da Ubisoft quando lo sviluppo era ormai vicino alla conclusione. Secondo diverse fonti interne e insider del settore, il progetto era completato al 99%, con solo bug e rifiniture residue. Ricordiamo che la cancellazione del gioco è avvenuta nel contesto di una profonda riorganizzazione aziendale che ha portato all’eliminazione di sei giochi e a forti ripercussioni finanziarie. Nonostante l’avanzamento dei lavori, Ubisoft avrebbe deciso di interrompere il progetto all’ultimo momento, una scelta che ha riacceso il dibattito sul futuro del franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è stato cancellato quando era completo al 99%?

Ubisoft ha cancellato Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo RemakeUbisoft ha annunciato la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, confermando la fine dello sviluppo di uno dei progetti più complessi dell’azienda negli ultimi anni.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato classificato dall’ESRB, il lancio è vicino?Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato recentemente inserito nel database dell’ESRB, segnando un passo importante verso il suo possibile rilascio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Ubisoft cancella Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, altri cinque giochi e non solo; Prince of Persia Remake è stato cancellato, e non solo; Ubisoft fa piazza pulita: addio a 6 giochi, anche Le Sabbie del Tempo Remake; Ubisoft annuncia ufficialmente la cancellazione di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake.

Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato quando pronto al 99%Stando a un report, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato quando ormai in dirittura d'arrivo. multiplayer.it

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake cancellato al 99% secondo un leakIl remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo è tornato a far parlare di sé in modo improvviso e, per molti fan, doloroso. Nelle ultime ore si è diffusa una voce molto pesante: il gioco ... techgaming.it

Ubisoft ha cancellato sei giochi e posticipato sette altri giochi. Il remake di Prince of Persia: The Sands of time è uno dei giochi che è stato cancellato. - facebook.com facebook

Le Sabbie del Tempo non torneranno Ubisoft ha cancellato il remake del classico di Prince of Persia, insieme ad altri cinque giochi x.com