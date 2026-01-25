Il remake di Prince of Persia | Le Sabbie del Tempo è stato cancellato quando era completo al 99%?
Secondo alcune fonti, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato da Ubisoft quando lo sviluppo era ormai al 99% del completamento. Tuttavia, la notizia non è stata ufficialmente confermata, e i dettagli sulla decisione rimangono poco chiari. La cancellazione di un progetto così avanzato ha suscitato attenzione tra i fan e gli addetti ai lavori del settore videoludico.
Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo sarebbe stato cancellato da Ubisoft quando lo sviluppo era ormai vicino alla conclusione. Secondo diverse fonti interne e insider del settore, il progetto era completato al 99%, con solo bug e rifiniture residue. Ricordiamo che la cancellazione del gioco è avvenuta nel contesto di una profonda riorganizzazione aziendale che ha portato all’eliminazione di sei giochi e a forti ripercussioni finanziarie. Nonostante l’avanzamento dei lavori, Ubisoft avrebbe deciso di interrompere il progetto all’ultimo momento, una scelta che ha riacceso il dibattito sul futuro del franchise. 🔗 Leggi su Game-experience.it
