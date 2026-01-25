il regista norvegese migliore del mondo

Joachim Trier, regista norvegese di riconosciuta fama internazionale, continua a distinguersi nel panorama cinematografico. Dopo il successo di “La persona peggiore del mondo”, ha recentemente ottenuto consensi anche con il suo nuovo film, “Sentimental Value”. La sua capacità di esplorare temi complessi con sensibilità e precisione contribuisce a consolidare la sua posizione tra i migliori registi del cinema contemporaneo.

Dopo il successo internazionale di “La persona peggiore del mondo”, Joachim Trier sta facendo ancora meglio con “Sentimental Value” C’è una frase che viene spesso usata per definire Joachim Trier, il primo regista norvegese ad aver avuto successo anche fuori dalla Norvegia: «La tenerezza è il nuovo punk». L’ha pronunciata lui l’anno scorso, durante la conferenza stampa del suo ultimo film, Sentimental Value, al festival di Cannes dove ha poi vinto il Grand Prix della giuria. È una frase che descrive bene il suo stile, i suoi film e il motivo per cui stanno avendo successo. Non era ancora mai capitato che un regista norvegese facesse film capaci di catturare l’attenzione prima del pubblico cinefilo e poi di quello mondiale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Liv Ullmann: L’America non mi vuole più, ma con Bergman e l’Europa ho conosciuto il grande cinemaIncontro con l’attrice 87enne, premiata agli Efa di Berlino con il riconoscimento alla carriera. Gli esordi, l’incontro con il maestro svedese, l’esperienza ... repubblica.it

Oscar Europei, trionfa la Norvegia con «Sentimental Value» Greta Scarano è la miglior regista esordienteBERLINO Agli Oscar europei, gli EFA, come previsto trionfa con 6 premi Sentimental Value del norvegese Joachim Trier: «Vengo dai sobborghi dell’Europa, mio nonno era regista e fu imprigionato durante ... corriere.it

La recensione / Premiato a Cannes 2025, il regista norvegese firma un grande melodramma familiare tra Bergman e Ibsen: Skarsgård e Reinsve magnifici, emozione e classe senza manierismi - facebook.com facebook

molto curiosa di questo film (regista norvegese e edvin ed eliza nel cast per me significano certezza) x.com