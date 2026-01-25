Il premio Malagodi alla giornalista Lasorella Venerdì 30 la consegna

Da ilrestodelcarlino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 30 alle 18, nel Salone Credem, il Lions Cento consegnerà il Premio Malagodi a Carmen Lasorella, giornalista e scrittrice con una lunga carriera in Rai. Rinomata per il suo contributo al giornalismo italiano, Lasorella ha lavorato come inviata di guerra e approfondita temi di politica ed economia, ricevendo numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

Venerdì 30 alle 18 in Salone Credem, il Lions Cento darà il ‘ Premio Olindo e Giovanni Malagodi ’ a Carmen Lasorella, una donna che ha scritto parte della storia del giornalismo italiano, scrittrice, inviata di guerra ed esperta di politica ed economia, con una lunga carriera in Rai e numerosi riconoscimenti giornalistici. "Ha un curriculum fortemente calato nella contemporaneità, ma che può essere accostato al percorso di figure come Olindo e Giovanni Malagodi – spiega la presidente del Liosn di Cento Marina Malagodi – Tutti e tre condividono una formazione giuridica, un’attività giornalistica, una produzione come scrittori e, soprattutto, un’attenzione costante ai temi dell’economia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il premio malagodi alla giornalista lasorella venerd236 30 la consegna

© Ilrestodelcarlino.it - Il premio Malagodi alla giornalista Lasorella. Venerdì 30 la consegna

Leggi anche: Ha partecipato alla Global Sumud Flotilla, premio per la pace alla riminese Michela Monti, giornalista a New York

Leggi anche: Ha seguito in viaggio la Global Sumud Flotilla, alla giornalista Michela Monte il premio Pace EducAid

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il premio Malagodi alla giornalista Lasorella. Venerdì 30 la consegna.

il premio malagodi allaIl premio Malagodi alla giornalista Lasorella. Venerdì 30 la consegnaVenerdì 30 alle 18 in Salone Credem, il Lions Cento darà il ‘ Premio Olindo e Giovanni Malagodi ’ a Carmen Lasorella, una donna che ha scritto parte della storia del giornalismo italiano, scrittrice, ... ilrestodelcarlino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.