Il premio Malagodi alla giornalista Lasorella Venerdì 30 la consegna

Venerdì 30 alle 18, nel Salone Credem, il Lions Cento consegnerà il Premio Malagodi a Carmen Lasorella, giornalista e scrittrice con una lunga carriera in Rai. Rinomata per il suo contributo al giornalismo italiano, Lasorella ha lavorato come inviata di guerra e approfondita temi di politica ed economia, ricevendo numerosi riconoscimenti nel corso degli anni.

Venerdì 30 alle 18 in Salone Credem, il Lions Cento darà il ‘ Premio Olindo e Giovanni Malagodi ’ a Carmen Lasorella, una donna che ha scritto parte della storia del giornalismo italiano, scrittrice, inviata di guerra ed esperta di politica ed economia, con una lunga carriera in Rai e numerosi riconoscimenti giornalistici. "Ha un curriculum fortemente calato nella contemporaneità, ma che può essere accostato al percorso di figure come Olindo e Giovanni Malagodi – spiega la presidente del Liosn di Cento Marina Malagodi – Tutti e tre condividono una formazione giuridica, un’attività giornalistica, una produzione come scrittori e, soprattutto, un’attenzione costante ai temi dell’economia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

