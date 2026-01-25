Il portiere Andrea Fulignati ha sottolineato l'importanza di un cambio di atteggiamento sulle palle inattive, in seguito alla sconfitta nel derby di Carrara. La sua richiesta di maggiore lucidità mira a migliorare la concentrazione e l’efficacia difensiva in situazioni cruciali. Un intervento volto a rafforzare la compattezza della squadra e a evitare errori che possano compromettere i risultati futuri.

Lucidità. Questo ciò che ha chiesto Andrea Fulignati dopo la débacle di venerdì sera nel derby di Carrara. Lucidità nell'analizzare il momento azzurro dopo gli ultimi due ko senza segnare, perché secondo il portiere di Montelupo non si tratta di una prestazione tipo quella di Entella. "Nelle ultime partite che abbiamo vinto a Mantova e Cesena poteva venire fuori anche un altro risultato, così come col Sudtirol e fino al loro gol, anche contro la Carrarese non mi sembra che abbiamo avuto un atteggiamento diverso da loro. Dobbiamo cercare di mantenerlo per tutti i novanta minuti, senza farci influenzare in positivo o negativo dagli episodi.

© Sport.quotidiano.net - Il portiere fulignati. "Dobbiamo cambiare atteggiamento sulle palle inattive»

